Novembre 22, 2022

“Una manovra coraggiosa e fatta di scelte politiche”. Così Giorgia Meloni ha definito in conferenza stampa la legge di bilancio appena approvata, con due grandi priorità per il governo “la crescita e la giustizia sociale”. “Si tratta di interventi rivolti al ceto medio, che non favoriscono i ricchi e riconoscono i sacrifici di chi lavora”, ha aggiunto.