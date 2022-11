Novembre 30, 2022

La manovra 2023 pronta per essere presentata e discussa alle Camere. “Se necessario al lavoro anche a Natale”, ha detto il premier Giorgia Meloni che non teme l’esercizio provvisorio. La legge di bilancio dovrebbe infatti essere approvata dalla Camera entro Natale e poi avere il via libera del Senato entro la fine dell’anno.

Meloni ha convocato per il prossimo 7 dicembre i sindacati Cgil, Cisl, Uil e Ugl per un ulteriore confronto sulla manovra. L’incontro si terrà a Palazzo Chigi.