Dicembre 14, 2022

La manovra economica dell’Italia per il 2023 è “complessivamente in linea con le indicazioni e con le linee guida” contenute nella raccomandazione del Consiglio Ue del luglio scorso. E’ l’opinione della Commissione Europea, per la quale il piano di bilancio è basato su “assunzioni macroeconomiche plausibili sia nel 2022 che nel 2023”.