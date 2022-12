Dicembre 28, 2022

Slitta a giovedì 29 dicembre il voto sulla Manovra economica, giorno in cui il premier Giorgia Meloni sarà alle prese con la sua prima conferenza stampa di fine anno. Lo slittamento a causa dei ritardi del Mef sulla relazione tecnica e dalle proteste delle opposizioni per un ampliamento dei tempi della discussione. Oggi in Cdm pacchetto di norme sull’immigrazione e la stretta sulle Ong.