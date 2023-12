Manovra 2024 a rilento per le modifiche del governo

Dicembre 12, 2023

Manovra 2024 a rilento a causa delle modiche per le quali il governo a deciso di prendere ancora tempo. L’opposizione lancia l’allarme perché vede ‘”esecutivo nel caos, si rischia l’esercizio provvisorio”. Manca l’ultimo emendamento annunciato dalla maggioranza sulle infrastrutture.