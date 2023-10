Ottobre 19, 2023

Bocciata dai sindacati la manovra 2024. Per la Cgil è “sbagliata e inadeguata” e si prepara allo sciopero generale. Giudizio negativo anche della Uil, più cauta a Cisl. Per Landini è “una manovra che non tutela salari e pensioni e taglia sanità pubblica e scuola”.