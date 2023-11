Novembre 2, 2023

Novità bonus con la manovra 2024. Eliminata la detrazione Irpef del 50% per acquisto di prime case di classe A e B. Abbassata la detrazione per mobili ed elettrodomestici. Il Superbonus scenderà al 70%, al 110% per i lavori avviati nel 2022 su unifamiliari e condomini. Invariati ecobonus e bonus barriere architettoniche.