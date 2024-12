Manovra, aumento stipendi ministri: emendamento ritirato

17 Dicembre 2024

E’ stata una notte decisiva a Montecitorio per la Manovra 2025 tra sedute brevi e continui rinvii. La situazione si è sbloccata intorno alle 3 del mattino. L’emendamento che prevedeva l’aumento dello stipendio per i ministri non parlamentari è stato ritirato, dopo la richiesta del ministro Guido Crosetto. La legge di bilancio arriverà in Aula domani, per porre la fiducia e andare al voto venerdì prossimo