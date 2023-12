Manovra, avanti a oltranza

Dicembre 17, 2023

E’ cominciata la riunione tra maggioranza e governo in Commissione Bilancio del Senato per la rimodulazione del Fondo per le modifiche parlamentari. A seguire ci sarà la riunione tra governo, relatori e opposizioni. La prima riunione di oggi della commissione per l’esame e il voto degli emendamenti al ddl è prevista per le 21,00. La seconda alle 23,30.