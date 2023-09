Manovra, Bonomi: “Concentrare risorse sulle cose importanti”

Settembre 24, 2023

“Il cuneo fiscale è una battaglia di anni di Confindustria. Siamo in un paese in cui c’è più tassazione sul lavoro che sulle rendite finanziarie. C’è qualcosa che non funziona. In questi anni c’è stato un aumento delle materie, dei costi energetici e dei tassi ed è evidente che i redditi sotto i 35 mila euro hanno risentito delle conseguenze più degli altri. Per mettere più soldi in tasca l’unica via per non incidere sulla competività delle imprese è tagliare il costo del lavoro”. Ad affermarlo è stato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo all’Assemblea generale di Federmeccanica.

“Il vero banco di prova – ha sottolineato il leader degli industriali – sarà la manovra. Non invidio Giorgetti perché fare un taglio cosi strutturale con le risorse che ci sono non sarà facile. E’ il momento delle scelte. Bisogna concentrare le risorse sulle manovre importanti e non su 1000 rivoli solo per ottenere un consenso elettorale visto che l’anno prossimo ci sono le Europee”.