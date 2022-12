Manovra, conclusa settimana di scioperi

Dicembre 16, 2022

Giornata conclusiva della settimana di scioperi e manifestazioni indetta da Cgil e Uil contro la Manovra del governo Meloni. Diverse Regioni interessate da astensioni dal lavoro in tutti i settori, dal trasporto alla sanità fino alle banche. Dal palco del presidio di Roma il segretario della Cgil Maurizio Landini ha invocato l’unità di intenti delle sigle sindacali: “Non ci facciamo dividere, è il loro gioco”, ha ammonito Landini denunciando un livello di precarietà inaccettabile che sta derminando un impoverimento medio”.