Manovra, Giorgetti: “Sarà complicata, non si potrà fare tutto”

Agosto 21, 2023

Your browser does not support the video tag.

”Noi come governo ci approcciamo alla prossima legge di bilancio, che sarà una legge chiaramente complicata, tutte lo sono, siamo chiamati poiché facciamo politica a decidere delle priorità. Non si potrà fare tutto”. Lo afferma il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo al meeting di Rimini. Poi sulle pensioni: “Il tema della natalità è un tema fondamentale: non c’è nessuna riforma previdenziale che tiene nel medio-lungo periodo con i numeri della natalità che abbiamo oggi in questo Paese”.