Ottobre 16, 2023

“La misura che riduce le aliquote Irpef e taglia il cuneo “entra in vigore per tutti, per ora lo sterilizziamo per i redditi più alti, per la quarta aliquota al di sopra dei 50mila euro”. Lo ha detto Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, dopo il via libera in Cdm alla manovra. “Si tratta – ha chiarito Meloni – di un aumento in busta paga che corrisponde a cento euro al mese e che coinvolge una platea di 14 milioni di cittadini”.