Dicembre 9, 2022

Tempi stretti per l’approvazione della Manovra 2022, che dovrà avvenire entro fine mese. Oltre 3mila gli emendamenti presentati alla Camera. Il governo apre a modifiche su pensioni e congedo parentale, ma non su pos e contante. Cgil e Uil confermano intanto gli scioperi, Ugl e Cisl dicono invece ‘no’ alla piazza.