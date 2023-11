Mantoan (Agenas), ‘Piattaforma nazionale telemedicina pronta dal 1° gennaio 2024’

Novembre 28, 2023

“La piattaforma nazionale di telemedicina è in fase di collaudo. Sarà pronta il 1° gennaio del 2024. Stanno per essere concluse anche le gare per i verticali per i servizi hardware. Da gennaio a giugno, ad ogni medico di medicina generale sarà affidata una postazione per le televisite. Cominceremo a vedere anche l’arrivo di prestazioni di telemedicina nella piattaforma nazionale, perché per metà anno dovrebbero essere pronte anche le centrali operative territoriali”. Lo ha detto Domenico Mantoan, Direttore generale Agenas, in occasione della presentazione dell’indagine “Stato dell’arte e prospettive per la telemedicina nella gestione dei pazienti con Sclerosi multipla” promossa dalla Società italiana di neurologia (Sin) con Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) e Azienda biotecnologica Biogen, in collaborazione con ILHM-Unict (Centro studi avanzato in innovazione, leadership and health management) e con il contributo della prof.ssa Valeria Tozzi del Cergas di Sda Bocconi.