Maratona di Roma, Cusenza (Acea): “Quest’edizione vuole sensibilizzare sull’acqua”

16 Marzo 2024

“C’è un legame fortissimo tra lo sport e l’acqua e la salute, di cui l’acqua è un emblema. L’edizione 2024 della maratona ha come valore identitario l’acqua e la sua importanza per lo sport ma sopratutto a livello educativo per la consapevolezza dei cittadini per quello che riguarda evitare gli sprechi ed essere il più consapevoli possibile”. Così Virman Cusenza, Direttore della comunicazione Acea parlando a margine di un evento presso l’Expo Village della Acea Run Rome The Marathon che è stato inaugurato ieri presso il Palazzo dei Congressi all’Eur.