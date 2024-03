Maratona di Roma, Ragni (Acea): “Prima edizione completamente sostenibile e plastic free”

16 Marzo 2024

“Quest’anno è un edizione particolarmente importante per la maratona di Roma perché sarà completamente sostenibile. Acea ha messo a disposizione 20 autobotti per 60mila litri di acqua e 100mila bicchieri biodegradabili. Quest’anno per la prima volta aboliremo completamente dai nostri ristori l’uso della plastica”. Così Pierfrancesco Ragni, Vice Direttore Generale Corporate del Gruppo, a margine di un evento presso l’Expo Village della Acea Run Rome The Marathon che è stato inaugurato ieri presso il Palazzo dei Congressi all’Eur