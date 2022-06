Giugno 15, 2022

Un funzionario pubblico, dipendente della Regione Marche, è stato portato in carcere e altri 7 imprenditori sono ai domiciliari. Avrebbero organizzato un giro di tangenti per pilotare gare d’appalto e affidamenti di lavori per interventi lungo aste fluviali della Regione relativi alla manutenzione idraulica con estesi tagli di vegetazione arborea ripariale per ricavare biomasse combustibili.