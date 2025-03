Marco Masini si racconta: “I miei 35 anni in musica”

21 Marzo 2025

Sessant’anni portati alla grande e una carriera lunga 35 anni: Marco Masini si prepara a festeggiare quest’anno il suo percorso artistico. Da luglio a dicembre condividerà con il pubblico il suo repertorio nel tour ‘Ci vorrebbe ancora il mare’, con tappe in tutta Italia, oltre alle tre date evento nei grandi palazzetti. Dopo l’ultimo progetto discografico ’10 Amori’, uscito il 4 ottobre scorso, il 2025 per lui è iniziato nel migliore dei modi, con il successo dell’esibizione a Sanremo insieme a Fedez, nella serata delle cover, con ‘Bella stronza’, brano cult degli anni ’90, rivisitato per l’occasione. Grande tifoso della Fiorentina, non nasconde di amare i giovani cantautori come Irama, Mahmood e Ultimo.