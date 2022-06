Giugno 8, 2022

Firenze ricorda l’astrofisica fiorentina Margherita Hack nel centenario della nascita sabato 11 al Museo Galileo e domenica 12 giugno all’Osservatorio Astrofisico di Arcetri, con due giornate a lei dedicate che ripercorreranno la sua vita e le sue scoperte, in compagnia di scienziati e studiosi delle stelle. L’iniziativa è organizzata dal Museo Galileo di Firenze, dall’Università di Firenze, da Inaf – Osservatorio Astrofisico di Arcetri e dal Comune di Firenze.