Margiotta (Confsal): “E’ necessario rendere i lavoratori parte del cambiamento in atto”

12 Giugno 2025

“Non ci nascondiamo, le nuove tecnologie, la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale possono aiutare anche in termini di sicurezza sul lavoro, ma portano con sé come tutti i cambiamenti dei rischi, come il cosiddetto stress da lavoro correlato ovvero il lavoratore può non sentirsi all’altezza e avere quindi delle forme di stress, che si combatte con la consapevolezza del cambiamento e la competenza per affrontarlo.” sono le parole di Angelo Raffaele Margiotta Segretario generale CONFSAL intervenuto a Bologna in chiusura del Convegno “Cultura della sicurezza e prevenzione partecipata” organizzato nello Stand Cifa – Confsal alla Fiera Ambiente e Lavoro.