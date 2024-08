Maria Latella: “Nel mio talk si riscoprirà il piacere di conversare”

30 Agosto 2024

“Andiamo in onda alle 23.15, il martedì sera. Sarà un dopo teatro, immagino dunque che la gente torni a casa e ci guardi. Si mangia il giusto e si parla, perché il piacere della conversazione è una cosa che un po’ abbiamo perduto”. Così Maria Latella racconta, in un’intervista esclusiva con l’Adnkronos, il suo nuovo talk ‘A casa di Maria Latella’, in onda da martedì 10 settembre in seconda serata su Rai3. Il programma segna il ritorno della giornalista sulla Rai dopo 20 anni di Sky. “C’è una novità iniziale, un ingresso un po’ teatrale, e c’è una novità finale, un’intervista faccia a faccia di 5 minuti, con un’ospite che a sorpresa si sceglie alla fine. Mangiamo qualcosina, ma come sempre non cucino io”, scherza la Latella.