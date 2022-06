Giugno 3, 2022

La Gdf di Catania ha arrestato 5 persone sottoposte a indagini per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e all’illecito porto di armi da guerra. Il sodalizio criminale composto da catanesi ed albanesi, è responsabile dell’illecito rifornimento di marijuana, importata dall’Albania e destinata alle piazze di spaccio di Catania, Siracusa e Ragusa.