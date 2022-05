Maggio 7, 2022

In Ucraina continua l’evacuazione dei civili dall’acciaieria Azovstal di Mariupol. “Stiamo lavorando a opzioni diplomatiche per salvare i nostri militari che rimangono nell’Azovastal”, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.