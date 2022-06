Giugno 7, 2022

Lo sminamento del porto di Mariupol in Ucraina è “completato” e il porto “funziona normalmente”. Queste le parole del ministro della Difesa russo Shoigu. Ancora “non chiari” invece, secondo il portavoce del Cremlino Peskov, gli schemi degli accordi per l’esportazione di grano da Odessa.