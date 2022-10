Marketing, i trend del settore al B2B Day 2022

Ottobre 13, 2022

Your browser does not support the video tag.

‘B2B’, l’incontro annuale organizzato da Marketing Arena, torna a Milano e nella cornice della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli ospita esperti di marketing e professionisti del settore. Il

titolo dell’edizione di quest’anno, «FAQ your marketing plan», esprime la necessità sia di sovvertire tutte le regole ormai obsolete di un settore profondamente trasformato, come spiegano Giorgio Soffiato, managing director di Marketing Arena, Paolo Iabichino, scrittore pubblicitario e docente della scuola Holden e Deborah Raccagni, docente di Marketing all’Università Bocconi di Milano.