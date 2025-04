Masano (Le panchine delle meraviglie): “Con Birra Messina portiamo meraviglia nel territorio”

2 Aprile 2025

Your browser does not support the video tag.

“Grazie a Birra Messina portiamo la meraviglia all’interno del territorio, operando su uno spazio pubblico come rigenerazione urbana, usando delle ‘Panchine delle meraviglie’ che portano l’arte del territorio siciliano in un progetto di socialità per Messina -dichiara Magda Masano, direttrice artistica del progetto, presentando ieri l’opera donata alla città da Birra Messina Cristalli di Sale. Si tratta di un progetto corale perché ogni panchina è ispirata al decoro dei 9 bicchieri in serie limitata che dal 2021 Birra Messina progetta insieme a 9 artisti siciliani, realizzando questa piazzetta delle meraviglie che porta l’arte e la cultura del patrimonio siciliano in una località così bella come la passeggiata a Mare di Messina”.