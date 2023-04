Aprile 28, 2023

Your browser does not support the video tag.

Mascherine non più obbligatorie dal 1 maggio al bar, in mensa e nelle sale di stazionamento degli ospedali. Resteranno solo nei pronto soccorso per pazienti con sintomi respiratori e nelle Rsa. Lo prevederebbe la nuova ordinanza del ministero della Salute sull’utilizzo delle mascherine nelle strutture sanitarie.