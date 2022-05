Maggio 6, 2022

Mascherine obbligatorie, nuove regole in Campania dove resta obbligatorio l’uso per i dipendenti di alberghi, ristoranti, cucine e chi serve ai tavoli. Pubblicato il provvedimento che rende obbligatorio il dispositivo sul lavoro, nel pubblico e privato, fino al prossimo 15 giugno.