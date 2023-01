Gennaio 25, 2023

Your browser does not support the video tag.

Angelo Massaro, general manager per l’Italia di Iri, in occasione della conferenza stampa promossa mercoledì 25 gennaio a Milano da Centromarca, l’Associazione italiana dell’industria di marca, ha parlato del ruolo cruciale giocato dall’inflazione sulle previsioni di consumo per il 2023. Ecco le sue parole.