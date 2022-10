Ottobre 6, 2022

“È un lavoro di squadra per l’Italia, nel senso che Atlantia si pone come una grande piattaforma globale di investimento mondiale nel settore della mobilità integrata e sostenibile senza dimenticare, anzi esaltando, il fatto che il cuore, l’anima e l’intelligenza di questa azienda è italiana”. Così il presidente di Atlantia, Giampiero Massolo, commenta il primo test di volo dell’aerotaxi Volocopter a Fiumicino.