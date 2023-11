Massolo: “Eventi internazionali influiscono sulla nostra vita quotidiana”

Novembre 11, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Il fatto che un analista di politica internazionale parli agli studenti la dice lunga su quanto gli eventi internazionali influiscano sulla nostra vita quotidiana. L’ordine mondiale non è imminente, esistono comunque dei fattori mitiganti che permettono alle crisi geo-politiche di non tracimare con conseguenze troppo devastanti” così si è espresso Giampiero Massolo, Presidente dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) al termine della cerimonia inaugurale dell’Anno Accademico 2023/2024 dell’Università degli Studi Link.