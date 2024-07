Materie critiche, Urso: “RigeneRare cruciale per sfida innovazione digitale ed innovazione green”

23 Luglio 2024

“Questo hub per il riciclo di materie prime critiche fondamentali è di cruciale importanza per una duplice sfida – quella dell’innovazione digitale e quella dell’innovazione green – e pone il nostro Paese all’avanguardia in Europa”. Lo ha detto Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo Hub per il recupero di materie prime e metalli preziosi del Gruppo Iren ‘RigeneRare’, svoltasi alla Camera dei Deputati.