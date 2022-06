Giugno 16, 2022

Secondo uno studio di The European House – Ambrosetti, commissionato da Erion, se l’Italia raggiungesse il tasso di riciclo dei Raee dei best performer europei (70-75%), si potrebbero recuperare 7,6 mila tonnellate di materie prime critiche, pari all’11% di quelle importate dalla Cina nel 2021