Maternità, siglato patto per le imprese

Novembre 8, 2023

E’ stato sottoscritto il patto per le imprese in favore della maternità lanciato dal ministero per la Famiglia. La premier Meloni intanto ribadisce che “La famiglia e lanatalità sono al centro dell’azione di governo. Un’impresa a misura di mamma e di bambino – aggiunge – può essere la chiave di volta”.