Luglio 28, 2023

Your browser does not support the video tag.

Maternità surrogata reato universale, dopo il via libera della Camera ora il testo della proposta di legge della maggioranza passa al Senato. Se la proposta diventerà legge, saranno previsti fino a due anni di detenzione anche se il reato è stato commesso all’estero. Opposizione crtica verso il governo in quanto la maternità surrogata è vietata dal 2004 in Italia ma consentita in diversi Stati esteri.