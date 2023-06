Giugno 27, 2023

Your browser does not support the video tag.

Sicurezza alimentare, cambiamento climatico, energia. Questi alcuni dei temi affrontati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla presenza del Re Felipe VI di Spagna e del presidente del Portogallo Marcelo Rebelo de Sousa nel discorso al teatro Massimo di Palermo in occasione del 16° Symposio Cotec Europa che riunisce le Fondazioni per l’innovazione dell’Italia, della Spagna e del Portogallo.