Luglio 26, 2023

“La Presidente della Repubblica ellenica, Katerina Sakellaropoulou, ed il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, hanno avuto un colloquio telefonico in cui hanno espresso forte preoccupazione per l’emergenza climatica che sta colpendo con particolare violenza la regione del Mediterraneo”. E’ quanto si legge in una nota del Quirinale.