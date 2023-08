Agosto 25, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Ecco, come nasce la nostra Costituzione: con l’amicizia come risorsa, a cui attingere, per superare -insieme- le barriere e gli ostacoli; per esprimere la nostra stessa umanità. Per superare, per espellere, l’odio, come misura dei rapporti umani”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Meeting di Rimini.