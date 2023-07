Luglio 5, 2023

“Unione europea e America Latina insieme nel futuro del mondo potranno essere decisivi per un equilibrio mondiale improntato alla pace e alla collaborazione”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo viaggio in Cile. Mattarella ha anche sottolineato la piena sintonia tra Santiago e Roma sulla difesa dell’ambiente e ha ricordato con orgoglio l’accoglienza in Italia di tanti perseguitati ed esuli durante il golpe militare del 1973.