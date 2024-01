Mattarella: “Istruzione opportunità negata a centinaia di milioni di bambini”

Gennaio 25, 2024

“All’alba del terzo millennio, centinaia di milioni di bambini e adolescenti ancora non hanno l’opportunità di iniziare o completare un percorso scolastico. La povertà, le guerre, i divari sociali e i diritti negati sono fattori che ostacolano l’accesso all’istruzione”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata Internazionale dell’Educazione. “La Comunità internazionale si è impegnata a realizzare, entro il 2030, l’obiettivo di un’educazione di qualità, equa e inclusiva per tutti, nella convinzione che un’istruzione adeguata sia la condizione imprescindibile per migliorare la vita delle persone e raggiungere lo sviluppo sostenibile”, avverte il presidente Mattarella.