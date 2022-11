Novembre 30, 2022

Your browser does not support the video tag.

“Grazie alla centralità della persona e dei suoi valori i diversi rami della scienza ritrovano il senso del procedere insieme, ampliando i rispettivi orizzonti”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della visita al Politecnico di Zurigo, uno dei più importanti centri universitari di ricerca al mondo, ultima tappa del suo viaggio in Svizzera.