Mattarella: ‘Repubblica è riconoscente a Monti’

Dicembre 7, 2022

“Il contributo culturale, scientifico e di ricerca di Mario Monti è così rilevante da indurre l’università Bocconi a dar vita a un nuovo istituto internazionale, dedicato all’European policy-making. Un impegno, quello del professor Monti, che non verrà meno né presso la Bocconi né, tantomeno, a sostegno delle istituzioni italiane ed europee”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo all’università Bocconi di Milano per la cerimonia di saluto di Mario Monti, che passa il testimone ad Andrea Sironi.

“Il segno europeista del presidente Monti -sottolinea Mattarella- ha caratterizzato tutta la sua lezione, da varie sedi. La Repubblica, gli è riconoscente e si ritrova, nella decisione del mio predecessore, il presidente Giorgio Napolitano, di nominarlo senatore a vita”.