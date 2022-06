Giugno 23, 2022

“Serve risposta unitaria alla Russia per ripristinare la pace” in Ucraina. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi alla Conferenza della cooperazione per lo sviluppo. Al centro della due giorni di Roma convocata dal ministro Luigi Di Maio, le 5 ‘P’: pace, persone, prosperità, pianeta e partnership.