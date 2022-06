Giugno 20, 2022

Your browser does not support the video tag.

Matteo Berrettini vince per il secondo anno di fila al Queen’s: il romano batte il serbo Filip Krajinovic con il punteggio di 7-5, 6-4 maturato dopo 1 ora e 32 minuti di gioco. Nonostante la vittoria, il tennista romano esce però dalla top 10. L’azzurro è stato infatti scavalcato dal polacco Hubert Hurkacz, che ha conquistato il titolo nel torneo Atp di Halle superando in finale sull’erba tedesca il numero uno al mondo Daniil Medvedev.