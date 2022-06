Giugno 21, 2022

Maturità 2022, ci siamo. Mancano poche ore alla prima prova scritta, quella di italiano, che si terrà domani, mercoledì 22 giugno. dando il via agli Esami di Stato per 539.678 maturandi. Tanti i ragazzi all’esame delle varie commissioni al lavoro nelle scuole italiane. Ad accompagnare i ragazzi nella prova di domani, un dizionario di lingua italiana e sul banco solo fogli (rigorosamente forniti dalla commissione) e penne.