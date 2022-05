Maggio 28, 2022

Maturità e terza media, esami 2022 senza mascherina? A chiederlo è il presidente dell’Associazione nazionale presidi di Roma, così come chiede che la possibilità sia valutata dal governo la sottosegretaria all’Istruzione Barbara Florida. Più prudente, invece, la posizione della Cisl scuola.