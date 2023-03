Marzo 24, 2023

Si è tenuto al Maxxi di Roma l’evento “Nouakchott Capitale Culturale del Mondo Islamico 2023 – Una magia araba tra passato e futuro”. L’iniziativa è stata organizzata dalla Fondazione Med-Or, in collaborazione con il ministero della Cultura mauritano e con l’Ambasciata della Repubblica islamica di Mauritania in Italia.