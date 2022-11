Novembre 24, 2022

Perquisizioni e sequestri della Guardia di Finanza nelle province di Verona, Mantova, Alessandria, Vicenza e Roma. Otto persone sono indagate per associazione a delinquere finalizzata all’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, truffa e autoriciclaggio. La frode riguarda in particolare la cessione del credito di imposta in relazione ai bonus ‘ristrutturazione’ e ‘facciate.