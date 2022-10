Mazzarella (BPER Banca): Importante impegno sociale su giovani e fasce deboli in piano industriale 2022-25

Ottobre 17, 2022

“Il piano industriale della Banca, che abbraccia il periodo 2022-25, ha nella componente ESG un asse importante e all’interno di questo la ‘S’ di social si sviluppa con diversi progetti che abbracceranno tutto l’arco del piano, tra questi spiccherà questo progetto di B-education in cui i giovani saranno attori. L’impegno di carattere sociale del nuovo piano industriale è importante e vede coinvolti i giovani, ma anche le fasce più deboli della popolazione. I progetti saranno tanti, stanno prendendo corpo in questi mesi, e si svilupperanno nell’arco del triennio”. Così Flavia Mazzarella, presidente di BPER Banca, a margine della conferenza stampa di presentazione del progetto “B-education: idee che valgono” a Roma.